De grands assureurs s'allient pour investir dans les fintechs

« Nous avons une opportunité générationnelle d'investir dans les fintechs », soutient Paul Desmarais III, premier vice-président exécutif du conglomérat montréalais Power Corporation.

Paul Desmarais III est aussi cofondateur et président exécutif de Portag3, une filiale de Power qui doit annoncer aujourd'hui la clôture de son second fonds de capital de risque axé sur le démarrage des entreprises de technologie financière, partout dans le monde.

De grandes filiales d'assurances et de placements de Power (Great-West, Placements Mackenzie, Groupe Investors) sont de retour à titre d'investisseurs clés en débloquant 100 millions pour ce second fonds, mais contrairement au premier fonds de Portag3 - notamment marqué par un investissement dans le robot conseiller Wealthsimple -, d'autres investisseurs stratégiques du secteur financier sont invités à investir.

En plus d'Intact, de SSQ et de La Capitale, la Banque Nationale, le Guardian Capital Group (Toronto) et la Banque Équitable (Montréal) sont au nombre des investisseurs qui ont jusqu'ici débloqué ensemble une somme équivalant à celle des filiales de Power.

Paul Desmarais III soutient que l'objectif visé est de porter les engagements du nouveau fonds à un montant « nettement supérieur » à 300 millions.

« Le but du nouveau fonds est notamment d'offrir à nos investisseurs des opportunités d'améliorer leurs activités respectives », dit-il. La plateforme d'apprentissage automatique en nuage, Integrate.ai, profitera entre autres des sommes récemment récoltées par Portag3. Integrate.ai aide les entreprises à exploiter les renseignements des consommateurs et à mobiliser leurs clients sans compromettre leur vie privée.

Paul Desmarais III a le mandat de « perturber » les façons de faire traditionnelles des grandes filiales financières de Power. Il est en mission pour déterminer et comprendre quelles technologies affecteront les pratiques du secteur financier.

FORUM FINTECH

En tant que président d'honneur du Forum FinTech qui s'ouvre officiellement aujourd'hui à Montréal, il expliquera en conférence pourquoi la collaboration entre les fintechs et les grands groupes financiers, mais aussi entre fintechs elles-mêmes, est essentielle pour assurer leur succès à long terme.

« Nous vivons dans un monde où la valeur sera créée à travers des partenariats et des alliances », dit-il en entretien téléphonique.

Les petits investisseurs peuvent s'attendre à ce que de plus en plus de fintechs fassent un jour le saut en Bourse, et au moment d'en arriver là, plusieurs d'entre elles auront déjà réalisé un bout de chemin aux côtés de grands investisseurs institutionnels et stratégiques.

Paul Desmarais III cite Wealthsimple en exemple de collaboration entre fintechs. « Wealthsimple collabore aujourd'hui avec Koho et plusieurs banques numériques aux États-Unis et en Angleterre pour offrir des services à un plus grand nombre de clients. »

Paul Desmarais III soutient que Wealthsimple gagne 1000 clients par semaine. « Des dizaines de millions de dollars sont déposés à chaque semaine sur la plateforme. On gère plus de 3 milliards de dollars pour 120 000 clients », dit-il.

Une éventuelle inscription en Bourse est par ailleurs dans les cartons, a récemment indiqué le PDG Michael Katchen.

Janet Yellen à Montréal

L'ex-présidente de la Réserve fédérale américaine, Janet Yellen, était l'invitée-vedette d'un souper-conférence hier soir à Montréal. Il en coûtait 445 $ pour acheter un billet afin d'assister à cet événement non accessible aux médias organisé en marge du Forum FinTech. Janet Yellen a présidé la Fed durant quatre ans jusqu'en février dernier.

Berkshire Hathaway investit dans deux fintechs

Berkshire Hathaway vient d'investir environ 600 millions US dans deux entreprises de technologie financière. Le Wall Street Journal a rapporté hier que le conglomérat américain dirigé par l'investisseur Warren Buffett a dégagé 300 millions US en août pour prendre une participation dans la société mère d'un fournisseur de service de paiement mobile indien, Paytm. Toujours selon le Wall Street Journal, un montant similaire a été injecté la semaine dernière dans StoneCo, entreprise brésilienne également spécialisée dans le paiement.