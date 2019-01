Immobilier en décembre: bon rendement à Montréal

Les 2825 ventes résidentielles conclues le mois dernier dans la région métropolitaine de Montréal ont représenté une augmentation de 3 % par rapport à celles réalisées en décembre 2017, un record pour cette période de l'année et une 46 e hausse mensuelle consécutive, selon la Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM).

La compilation des données publiée mardi démontre que cinq des six principaux secteurs géographiques ont enregistré des hausses d'activité en décembre.

Ceux de Vaudreuil-Soulanges et de Saint-Jean-sur-Richelieu se sont démarqués avec des croissances de ventes respectives de 13 et de 8 %. La Rive-Nord (6 %), Laval (5 %) et la Rive-Sud (3 %) ont également connu une augmentation du nombre de transactions.

Seul le secteur de l'Île de Montréal a enregistré une légère diminution de ses ventes, de 1 % par rapport à décembre 2017.

À l'échelle de la région, le nombre de transactions a augmenté en un an de 3 % pour la maison unifamiliale et de 2 % pour la copropriété. Quant aux ventes de plex, elles ont diminué de 1 %.

Le prix médian des unifamiliales a fortement augmenté au cours de la dernière année, pour s'établir à 327 450 $, en hausse de 7 %. Celui des plex a progressé de 8 %, à 525 000 $ alors que le prix médian des copropriétés a augmenté de 3 % depuis décembre 2017, à 272 863 $.

La Chambre immobilière du Grand Montréal a dénombré le mois dernier 18 970 inscriptions résidentielles en vigueur sur le système Centris des courtiers immobiliers, soit 18 % de moins qu'un an plus tôt.

