Les sociétés inquiètes de l'incertitude politique, selon la Fed

Dans son plus récent rapport sur les conditions économiques du pays, la banque centrale a indiqué que les économies de huit des douze régions américaines connaissaient une croissance modérée alors que débutait la nouvelle année.

Même si les perspectives restaient généralement positives, le rapport de la Fed a souligné que les dirigeants d'entreprises se montraient de plus en plus inquiets face à « la volatilité accrue du marché financier, la hausse des taux d'intérêt à court terme, la baisse des prix de l'énergie et l'incertitude commerciale et politique accrue ».

Le rapport, connu sous le nom de livre beige, a précisé que quelques districts avaient observé un ralentissement de leur activité économique.