Commerce : un conseiller de Trump réprimande son collègue

Larry Kudlow a fustigé le bouillant conseiller en charge du commerce, Peter Navarro, qui a violemment stigmatisé Wall Street et Goldman Sachs comme étant des «agents étrangers», s'interposant dans les discussions commerciales avec la Chine.

Peter Navarro «ne parlait pas au nom du président ni de l'administration. Ses commentaires étaient complètement infondés», s'est insurgé Larry Kudlow dans une rare réprimande publique vis-à-vis de son collègue à la Maison-Blanche.

Vendredi, Peter Navarro, connu pour son intransigeance et son opposition à l'essor de la Chine, avait affirmé lors d'un discours à Washington que s'il y avait un accord commercial avec la Chine «ce serait suivant les termes du président Trump et non pas de Wall Street».

Il s'était ensuite lancé dans une courte diatribe contre Wall Street et les investisseurs de la banque Goldman Sachs notamment, qualifiés d'«élites mondialistes».

Une formulation qui avait surpris, ce vocabulaire étant utilisé par les groupuscules antisémites.

M. Navarro avait aussi «sommé ces agents de l'étranger non déclarés» (la formulation utilisée à Washington pour désigner les lobbyistes cachés) de ne plus «s'insinuer dans ces négociations» commerciales.

Pour Larry Kudlow, ces commentaires «ne rendent pas service au président qui parle avec qui il veut», dont des investisseurs à Wall Street, a-t-il indiqué sur la chaîne CNBC.

Ce n'est pas la première fois que Peter Navarro tient des propos jugés déplacés. En juin, il avait estimé, avant de présenter des excuses à l'issue d'un G7 houleux sur le commerce, que le premier ministre canadien Justin Trudeau méritait «une place spéciale en enfer».