Côte-Nord: Québec abandonne le projet éolien Apuiat

Le plan de match a été arrêté la semaine dernière, lors d'une rencontre à Québec entre le premier ministre François Legault, le président d'Hydro-Québec Éric Martel et le ministre de l'Énergie Jonatan Julien, a appris La Presse de sources sûres.

Lors de la formation du nouveau gouvernement, il y a deux semaines, le ministre Julien était resté vague à souhait sur l'avenir du projet. « On n'a pas dit que nous allons tirer la plogue. On va analyser le dossier », avait-il déclaré, tout juste assermenté. Or, la fin du projet sera annoncée « dans les prochaines semaines ». Il fallait avant tout évaluer les retombées, avait indiqué le ministre, qui est aussi le responsable régional de la Côte-Nord. Pour lui, il fallait voir si Apuiat représentait « une valeur ajoutée » - on ne parlait pas uniquement de « rentabilité ».

Apuiat prévoyait un parc qui pouvait atteindre 57 éoliennes, pour une puissance de 200 mégawatts. Boralex était le partenaire technique des Innus. Opposée au projet, Hydro soutenait en coulisses que les retombées pour ces derniers restaient imprécises, et que Boralex sortait gagnante du partenariat. En outre, l'ensemble des communautés n'avait pas avalisé le projet, laissait entendre la société d'État.