Des mises à pied dans les magasins de Cannabis NB

Cannabis NB a déclaré jeudi que la plupart des mises à pied impliquaient des employés saisonniers, mais certains employés remerciés travaillent aussi à temps partiel ou à plein temps.

La porte-parole Marie-Andrée Bolduc a expliqué que malgré les difficultés d'approvisionnement, les 20 magasins ont maintenant atteint leur vitesse de croisière et la société d'État comprend mieux désormais les besoins de chaque boutique.

Mme Bolduc a estimé qu'une telle adaptation de l'effectif était fréquente dans la vente au détail et répondait à un besoin de « responsabilité financière à long terme » de la société d'État.

L'ancien gouvernement libéral de Brian Gallant considérait le cannabis légalisé comme de l'« or vert » pour la province : une occasion de générer des revenus et de créer des emplois dans la production et la vente au détail. Les collèges communautaires avaient même créé un programme sur mesure pour former des techniciens en cannabis.

Dans un communiqué, Mme Bolduc a indiqué jeudi que Cannabis NB publierait à la fin de janvier ses premiers chiffres trimestriels de ventes.