Le patron de La Baie achète des actions

M. Baker et la firme Rupert of the Rhine ont précisé avoir acquis près de 18 millions d'actions auprès d'une filiale du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (RREO) pour 9,45 $ par action.

M. Baker et Rupert of the Rhine détenaient déjà une participation de contrôle dans la société et les actions achetées représentent environ 9,76 % des actions ordinaires en circulation sur une base non diluée.

L'acquisition a fait grimper les actions de HBC à environ 8,31 $ en après-midi. HBC a fait état le mois dernier d'une perte nette de 164 millions, ou 69 cents par action, pour le troisième trimestre.

M. Baker et HBC ont déjà été réprimandés par une poignée d'investisseurs, y compris le REEO, qui a voté en juin contre les pratiques de la société en matière de rémunération. Ces dispositions comprenaient notamment une rémunération de 54,8 millions pour M. Baker.

La société a aussi été critiquée par l'investisseur activiste Jonathan Litt pour ne pas avoir profité de ses actifs immobiliers pour créer plus de valeur pour ses actionnaires.