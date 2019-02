Les ventes au détail ont reculé de 0,1 % en décembre

Les ventes plus élevées des concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles (+1,0 %) ont en partie contrebalancé les ventes plus faibles des stations-service (-3,6 %), a expliqué l'agence fédérale.

Si l'on exclut les ventes des stations-service, les ventes au détail ont augmenté de 0,4 %.

Une fois les effets des variations de prix supprimés, le volume des ventes au détail a augmenté de 0,2 %.

Les ventes au détail ont reculé de 0,5 % au quatrième trimestre de 2018, après avoir progressé de 0,7 % au troisième trimestre. Exprimées en volume, les ventes au détail étaient relativement inchangées au quatrième trimestre.

En 2018, les ventes au détail ont totalisé 605 milliards, en hausse de 2,7 % par rapport à 2017.