Les taux d'intérêt sont assez faibles, selon Stephen Poloz

Cependant, même dans le contexte d'une économie plus forte, le gouverneur Stephen Poloz a fait valoir que la progression du taux de référence vers une fourchette probablement comprise entre 2,5 % et 3,5 % restait très incertaine.

La cible de la banque - cette « fourchette neutre » - est une estimation du niveau privilégié pour le taux d'intérêt lorsque l'économie fonctionne au maximum de sa capacité et que l'inflation se situe dans la zone cible comprise entre 1,0 % et 3,0 %.

Dans le texte d'un discours prononcé jeudi à Montréal, M. Poloz a affirmé que la banque centrale continuait de s'appuyer sur les données. Elle gardera ainsi un oeil sur l'impact des taux d'intérêt plus élevés sur les Canadiens endettés, ainsi que l'adaptation des marchés du logement aux coûts d'emprunt plus élevés et aux directives plus strictes en matière de crédit, en plus d'observer les perspectives des investissements des entreprises et l'évolution du dossier du commerce mondial.

L'amélioration de l'économie a encouragé la banque à relever son taux directeur à cinq reprises depuis l'été 2017 pour éviter que l'inflation grimpe trop haut, mais cette dernière n'a pas augmenté depuis octobre dernier.

M. Poloz a affirmé que la banque centrale continuerait probablement à relever ses taux une fois que l'économie reprendrait son élan après le ralentissement attribuable, en grande partie, à la faiblesse des prix du pétrole à la fin de l'année dernière.