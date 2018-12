Un Québécois à la Banque du Canada

« Je suis ravi que Paul Beaudry intègre le Conseil de direction de la Banque, a déclaré le gouverneur, Stephen S. Poloz. Paul est un chercheur de renommée mondiale et est déjà bien connu et respecté des autres sous-gouverneurs. L'étendue de son expérience, de ses recherches et de son expertise sera un atout précieux pour la Banque et aidera celle-ci à continuer de remplir son mandat, qui consiste à favoriser la prospérité économique et financière du pays. »

Paul Beaudry sera en poste le 18 février 2019. Il est diplômé de l'Université Laval et a étudié à Princeton et à l'Université de la Colombie-Britannique.

Il a déjà été chercheur invité à la Banque du Canada, au C. D. Howe Institute et au CIRANO, à Montréal. Paul Beaudry a aussi travaillé à la Réserve fédérale de San Francisco, où celui qu'il remplacera, Sylvain Leduc, a été promu récemment.