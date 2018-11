Viola Desmond: le billet de 10$ en circulation lundi

Le nouveau billet comportant une photo de Viola Desmond sera mis en circulation lundi, et la soeur de la militante des droits civiques sera la première personne à l'utiliser.

Wanda Robson effectuera le premier achat officiel avec le nouveau billet de 10 $ à l'occasion d'une cérémonie qui se tiendra au Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg.

La femme de 91 ans devrait acheter un livre qu'elle a coécrit avec le professeur Graham Reynolds de l'Université du Cap-Breton sur la vie et l'héritage de Viola Desmond.

Mme Robson a indiqué qu'elle donnera le livre à sa petite-fille de 12 ans pour qu'elle puisse en apprendre davantage sur l'histoire de sa grand-tante.

Mme Desmond sera la première femme noire à figurer sur un billet de banque canadien.

Elle a été arrêtée en 1946 après avoir refusé de quitter la zone réservée aux Blancs du Roseland Theatre à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Cet événement a été souligné maintes fois par la suite comme l'une des illustrations marquantes de la discrimination raciale dans l'histoire canadienne.

Mais ce n'est qu'après la mort de Viola Desmond en 1965 que son histoire a été largement racontée.

Depuis lors, elle a reçu de nombreux honneurs, notamment un traversier à son nom à Halifax et une étoile sur l'allée des célébrités canadiennes.

Mme Robson espère que le nouveau billet de banque sensibilisera encore plus à ce que sa soeur a vécu et constituera un « pas de géant » dans la poursuite du travail de Viola Desmond pour l'égalité.