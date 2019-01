Tesla remercie 7% de ses employés

Associated Press

Les employés ont été informés de la situation dans un courriel mis en ligne sur le site de Tesla.

M. Musk a dit que Tesla espère générer « un petit profit » pendant le trimestre en cours, mais que la compagnie est incapable de supporter l'accroissement de 30 % de sa main-d'oeuvre survenu l'an dernier.

Le titre de Tesla a plongé plus tôt ce mois-ci quand la compagnie a retranché 2000 $ US au coût de ses véhicules et que les ventes du quatrième trimestre ont raté la cible de Wall Street.

Dans une note transmise à ses employés, M. Musk admet que « nos produits sont trop dispendieux pour la plupart des gens » et dit que « nous devons travailler plus fort ». Il rappelle que « Tesla produit des voitures depuis seulement environ dix ans, et nous affrontons des rivaux énormes et bien enracinés ».

M. Musk avait révélé sur Twitter, en octobre, que Tesla comptait environ 45 000 employés. Une réduction de 7 % toucherait donc quelque 3150 personnes. En plus des employés à temps plein qu'on remerciera, seuls les employés à temps partiel et les sous-traitants les plus essentiels seront gardés, a dit M. Musk.

La compagnie a livré environ 245 000 voitures et VUS électriques l'an dernier, soit presque autant que son total combiné de toutes les années précédentes. Tesla s'était toutefois donné comme objectif, il y a trois ans, de produire 500 000 véhicules en 2018.

M. Musk a annoncé que Tesla accélérera la production de son Model 3, « puisque nous devons rejoindre plus de clients qui peuvent s'offrir nos véhicules ».

Plus tôt ce mois-ci, Tesla a lancé la construction d'une nouvelle usine à Shanghaï, sa première à l'extérieur des États-Unis. On y produira le Model 3 et un nouveau véhicule multisegment d'ici la fin de l'année.