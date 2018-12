Les maraîchers du Marché Central déménagent sur le boulevard Pie-IX

Regroupant plus de 250 producteurs québécois, la Place des producteurs forme le plus important marché de gros de fruits et légumes et de végétaux de l'est du Canada, lit-on dans le communiqué annonçant la nouvelle. Elle était établie au Marché Central depuis 1960.

L'an dernier, le propriétaire du Marché Central, la caisse de retraite bcIMC, a racheté pour 30 millions de dollars le bail des producteurs maraîchers qui avait encore pratiquement 35 ans à courir.

« L'achat du 9190-9252, boulevard Pie-IX, sera notarié en février prochain. Le processus de vérification préalable à l'achat est terminé à 99 % », dit dans un entretien Jocelyn St-Denis, DG de l'Association des producteurs maraîchers du Québec (AMPQ), propriétaire de la Place des producteurs.

On ne connaît pas la valeur de la transaction, mais des travaux considérables sont requis pour la remise aux normes du bâtiment.

« C'est un bâtiment bâti au début des années 80 et qui a besoin d'amour. On a un bon budget pour refaire l'intérieur, l'isolation, la réfrigération, probablement la toiture », énumère M. St-Denis, sans vouloir dévoiler l'ampleur du chantier. « On veut le remettre en état selon les règles de l'art pour la commercialisation des fruits et légumes. On va être 100 % à l'intérieur, dans un endroit fermé et réfrigéré. » Les travaux s'échelonneront de la date de prise de possession à septembre 2019.

UN TERRAIN DE 475 000 PI2

Les acquéreurs du 9190-9252, boulevard Pie-IX seront l'APMQ et Fruits et Légumes Gaétan Bono, en parts égales. Deux autres grossistes viendront les rejoindre dans l'est de la ville, soit les champignons Essex et les pommes Dagenais.

La propriété retenue consiste en un terrain de 475 000 pi2 sur lequel deux bâtiments sont érigés : un de 120 000 pi2 à deux étages avec 130 quais d'accès et un second de taille plus modeste.

Pour l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, la venue des maraîchers prend l'allure d'un cadeau de Noël.

« C'est une bâtisse qui était sous-utilisée depuis un bon laps de temps, dit Marc-André Hernandez, chef de division de l'urbanisme et des services aux entreprises de l'arrondissement. On est vraiment heureux qu'une entreprise aussi solide vienne s'installer sur un site stratégique pour la portion nord du parc industriel, là où le maillage entre les occupants est plus faible que dans sa partie sud. » Il a bon espoir que l'arrivée des producteurs provoque un effet d'entraînement dans le secteur.

Selon ses dires, l'arrondissement n'appréhende pas de problèmes de voisinage malgré le va-et-vient prévisible des camions.

La circulation dans le secteur sera toutefois perturbée prochainement avec l'arrivée du service rapide par bus (SRB). « Il y a déjà des discussions qui sont amorcées avec le bureau de projet pour voir quelles sont les incidences autant des travaux que pour la suite des choses entre ce nouvel arrivant et le projet SRB Pie-IX », précise M. Hernandez.