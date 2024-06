(Toronto) Il faut faire davantage pour maintenir les relations nord-américaines dans un monde de plus en plus compétitif et instable, ont soutenu des intervenants, mardi, lors d’un sommet sur les relations entre le Canada et les États-Unis à Toronto.

Ian Bickis La Presse Canadienne

Le Canada doit faire davantage pour préparer le terrain dès aujourd’hui, afin d’éviter d’être à nouveau surpris par des négociations sur un accord commercial, a souligné Darryl White, chef de la direction de BMO, qui a co-organisé la conférence avec le Eurasia Group.

« Il est juste de dire que les milieux d’affaires et le public ont été pris au dépourvu lorsque l’ALENA a été réexaminé, a indiqué M. White. Nous devons être plus prêts cette fois-ci. »

Il estime que les Canadiens n’avaient pas saisi le niveau d’opposition, aux États-Unis, à l’égard de l’accord et qu’il est crucial d’élargir le soutien à la relation commerciale.

« Les dirigeants des secteurs privé et public doivent s’assurer que les avantages principaux de partenariats plus approfondis dans un monde de plus en plus complexe sont bien compris. »

L’ambassadeur des États-Unis au Canada, David Cohen, a assuré aux participants qu’aucun changement sismique n’était imminent alors que l’accord commercial nord-américain doit être renouvelé en 2026.

« Il ne s’agit pas d’une renégociation, a-t-il expliqué. C’est une révision […] les États-Unis n’ont aucun intérêt à renégocier. »

Dépenses en défense

D’autres questions entre les deux pays, notamment les dépenses limitées de défense du Canada et les problèmes frontaliers, ont également été abordées, même si les intervenants ont cherché à minimiser ces préoccupations.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a cherché à assurer que le Canada avait entendu les critiques et envisageait d’augmenter ses dépenses.

« Les Canadiens comprennent maintenant que le monde a changé et que nous devons investir davantage dans la défense. »

En avril, le gouvernement fédéral a annoncé des plans de dépenses qui porteraient les dépenses à 1,76 % du PIB d’ici la fin de la décennie, bien que ce soit encore en deçà des 2 % visés par l’OTAN.

Malgré le fait que le déficit actuel soit une source de tensions chez certains politiciens américains, la ministre Joly a souligné que le Canada cherchait à augmenter davantage ses dépenses.

« Je suis convaincue que nous pouvons être sur la voie d’atteindre 2 % », a-t-elle assuré.

Relation stratégique essentielle

L’importance des dépenses de défense survient alors que le monde est confronté à des conflits sur plusieurs fronts, a déclaré Ian Bremmer, président et fondateur du Eurasia Group.

« Nous nous trouvons dans une situation matériellement plus dangereuse qu’il y a un an. »

Il a affirmé que, compte tenu de l’incertitude qui règne dans le monde, il est d’autant plus important de maintenir les relations entre le Canada et les États-Unis.

« Cette relation n’est plus seulement agréable, elle est de plus en plus stratégiquement essentielle. »