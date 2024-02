Le ralentissement des investissements est attribué, en partie, à une moindre concurrence et à un déplacement vers les actifs incorporels, tels que le capital de marque et les brevets.

(Ottawa) Une nouvelle étude de Statistique Canada indique que les entreprises canadiennes ont investi 20 % de moins par employé de 2006 à 2021.

La Presse Canadienne

Cela signifie que pour chaque travailleur, les entreprises ont investi 628,80 $ de moins dans leur entreprise en 2021 qu’en 2006.

Le rapport indique que la baisse a été plus significative dans les grandes et moyennes entreprises et les entreprises sous contrôle étranger.

Le ralentissement des investissements est attribué, en partie, à une moindre concurrence et à un déplacement vers les actifs incorporels, tels que le capital de marque et les brevets.

L’auteur note que les agences statistiques nationales n’enregistrent pas bon nombre de ces actifs comme des investissements.

Le rapport attribue près d’un tiers de la baisse des investissements à la baisse des taux d’entrée, ou du nombre de nouvelles entreprises créées par secteur.