Le taux de chômage a augmenté légèrement pour atteindre 5,8 % au Canada en novembre, malgré la création de 25 000 emplois. Au Québec, le taux de chômage est passé de 4,9 % à 5,2 %.

La croissance démographique continue de surpasser la croissance de l’emploi, indique Statistique Canada. C’est la deuxième hausse consécutive du taux de chômage et une partie de l’augmentation est due à des mises à pied, ce qui reflète les conditions plus difficiles sur le marché de l’emploi.

L’emploi progresse à un rythme modeste, soit 25 000 en novembre, ce qui est quand même supérieur au mois précédent alors que 17 500 emplois s’étaient ajoutés. La création d’emplois en novembre surpasse aussi les prévisions des économistes, qui s’attendaient à une maigre augmentation de 10 000 emplois.

Il y avait plus d’emplois en novembre dans le secteur de la fabrication et dans celui de la construction, mais il y en avait moins dans le commerce de gros et de détail. Le total des heures travaillées est en baisse en novembre, mais encore en hausse de 1,3 % par rapport à un an plus tôt.

Le salaire horaire moyen continue d’augmenter, la hausse de 4,8 % en novembre étant semblable à celle enregistrée en octobre.

Le Québec, qui avait perdu 22 100 emplois en octobre, n’a pas ajouté d’emplois en novembre. Le taux de chômage, qui est passé de 4,9 % à 5,2 %, est maintenant supérieur de 1,3 % à son creux historique de 3,9 % enregistré en janvier 2023.

Dans la région métropolitaine de Montréal, le taux de chômage atteint 5,7 %. C’est à Québec que le taux de chômage est le plus bas au Canada, à 2,7 % et à Windsor en Ontario qu’il est le plus élevé, à 7,6 %. Dans la région métropolitaine de Toronto, le taux de chômage est de 6,6 %.

Au Canada, le taux de chômage a augmenté de 0,1 point de pourcentage, à 5,8 %. La tendance à la hausse du taux de chômage au Canada remonte au mois d’avril. Depuis avril dernier, le taux de chômage a augmenté de 0,8 point de pourcentage.

Selon Statistique Canada, la hausse du taux de chômage touche tous les groupes d’âge, mais les jeunes de 15 à 24 ans sont particulièrement affectés. D’avril à novembre, le taux de chômages des jeunes a augmenté de 2 %, pour atteindre 11,6 %.