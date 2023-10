Les prix des denrées alimentaires progressent toujours plus que l’inflation

(Washington) Les prix des denrées alimentaires continuent de progresser plus rapidement que l’inflation dans près de 80 % des pays dans le monde, a souligné lundi la Banque mondiale (BM) à l’occasion de la mise à jour mensuelle de son rapport sur la sécurité alimentaire.

Agence France-Presse

Cette hausse est d’autant plus marquée dans les pays les plus pauvres ou en développement, puisque 60 à 80 % d’entre eux, selon les catégories, voient les prix des denrées alimentaires progresser de plus de 5 %. Cette augmentation dépassant même les 10 % pour beaucoup d’entre eux.

Dans certains pays, tels que l’Argentine, l’Égypte, l’Iran, le Nigeria ou le Pakistan, la hausse dépasse même les 30 % sur un an, alors que la pauvreté y a fortement progressé.

Mais les économies avancées ne sont pas épargnées non plus puisque les denrées alimentaires y augmentent plus vite que l’inflation dans 64 % d’entre eux.

La BM souligne cependant que la hausse des prix des produits alimentaires au sein de l’Union européenne commence à ralentir. L’alimentation représente néanmoins 40 % de la hausse des prix du point de vue du consommateur européen.

Dans le détail, en rythme annuel, les prix du maïs ont progressé de 28 % alors que ceux du blé sont en hausse de 35 %. Le riz, denrée de base dans de nombreux pays moins avancés et en développement, a de son côté augmenté de 39 % sur un an.

Le maïs et le blé restent cependant en deçà des pics observés en janvier 2021, au moment où la pandémie de COVID-19 et la reprise après les confinements avaient fortement perturbé les chaînes mondiales d’approvisionnement, mais le riz est toujours 19 % plus cher qu’en janvier 2021.

Or la situation alimentaire dans l’est du continent africain pousse déjà à l’inquiétude, souligne la BM, plusieurs pays de la région (Éthiopie, Somalie, Soudan et Soudan du Sud) étant concernés.

Au total, 62 millions de personnes dans ces pays risquent de se retrouver en insécurité alimentaire dans les six prochains mois.

La Banque mondiale s’inquiète enfin de la situation dans la bande de Gaza, alors que 63 % de la population était déjà en situation d’insécurité alimentaire avant le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, après la sanglante attaque du groupe le 7 octobre, qui a fait 1400 victimes israéliennes, principalement civiles.

Depuis le 9 octobre, Israël impose un « siège total » à Gaza, interrompant les approvisionnements en eau, électricité et nourriture, alors que le territoire était déjà soumis à un blocus israélien depuis 2007 et l’arrivée au pouvoir du Hamas.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 8300 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans la bande de Gaza dans les bombardements israéliens depuis le début de la guerre.