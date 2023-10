(Ottawa) La valeur mensuelle totale des permis de bâtir au Canada a augmenté de 3,4 % en août pour atteindre 11,9 milliards, les gains dans le secteur non résidentiel ayant contrebalancé les modestes baisses des projets de construction résidentielle, a indiqué mercredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Selon l’agence fédérale, la valeur mensuelle totale des permis non résidentiels a augmenté de 14,8 % pour atteindre 5 milliards en août.

Des permis de bâtir non résidentiels « de valeur particulièrement élevée » ont notamment été délivrés pour la rénovation d’hôpitaux à Toronto et à North Vancouver, en Colombie-Britannique, pour un nouveau bâtiment universitaire à Kelowna, en Colombie-Britannique, pour un nouvel établissement correctionnel à Thunder Bay, en Ontario, et pour un nouvel aréna à Whitby, en Ontario.

Du côté résidentiel, la valeur mensuelle totale des permis délivrés a diminué de 3,7 % à 6,8 milliards en août, tandis que la valeur des permis pour les intentions de construction de logements multiples a chuté de 9,5 $ à 3,9 milliards. Cependant, la valeur des permis de maisons unifamiliales a augmenté de 5,5 % pour atteindre 2,9 milliards en août, marquant la quatrième augmentation mensuelle consécutive.

Les politiciens de tout le pays cherchent des moyens d’accélérer le rythme de la construction de nouvelles habitations dans le but de contribuer à atténuer la pénurie de logements au Canada.

En dollars constants, la valeur totale des permis de bâtir a augmenté de 4,3 % en août.