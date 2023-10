La Fed a augmenté ses taux à onze reprises ces 18 derniers mois, à une fourchette comprise entre 5,25 et 5,50 %, un record sur les deux dernières décennies, afin de ramener l’inflation vers son objectif de long terme de 2 %.

Les taux directeurs resteront élevés « un certain temps »

(Washington) La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait maintenir ses taux à un niveau élevé pour un certain temps afin de s’assurer que l’inflation est bien revenue vers l’objectif de 2 %, a estimé lundi Michael Barr, l’un des responsables de l’institution.

Agence France-Presse

« La question la plus importante désormais n’est pas de savoir s’il est nécessaire ou non de rehausser encore les taux, mais plutôt combien de temps nous devons les maintenir à un niveau suffisamment restrictif pour atteindre notre objectif », a déclaré M. Barr, vice-président responsable de la supervision bancaire lors d’une conférence à New York.

« Je pense que cela prendre un certain temps », a-t-il ajouté, considérant que la décision dépendra « d’un certain nombre de données à venir ».

La Fed a augmenté ses taux à onze reprises ces 18 derniers mois, à une fourchette comprise entre 5,25 et 5,50 %, un record sur les deux dernières décennies, afin de ramener l’inflation vers son objectif de long terme de 2 %.

En baisse depuis plus d’un an, cette dernière reste cependant toujours supérieure à la cible, à 3,5 % en août selon l’indice PCE qui est privilégié par la Fed, poussant la majorité des responsables de la banque centrale à anticiper une nouvelle hausse, si nécessaire, d’ici à la fin de l’année.

Les commentaires de Michael Barr viennent également s’ajouter à ceux de ses collègues, qui soulignent tous qu’une longue période de taux élevés pourrait être nécessaire.

« Je pense désormais qu’il est plus probable que l’économie américaine puisse voir l’inflation revenir au niveau visé sans entraîner de perte d’emplois », a également relevé M. Barr.

Les économistes estiment qu’une hausse des taux d’intérêt entraîne une baisse de l’activité économique, en rendant l’accès au crédit plus difficile, ce qui vient provoquer au final une hausse du chômage, un scénario qui ne s’est cependant jusqu’ici pas matérialisé aux États-Unis, prenant à revers les théories économiques classiques.

« Les données historiques nous prévenaient qu’une telle possibilité était difficile à atteindre », a-t-il conclu.