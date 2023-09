L’indice des prix à la consommation s’est élevé à 3,7 % sur un an, contre 3,2 % en juillet. C’est plus que les 3,6 % qui étaient attendus par les analystes, selon le consensus de Market Watch.

L’inflation grimpe en août, à 3,7 % sur un an

(Washington) L’inflation s’est accélérée en août aux États-Unis, pour le deuxième mois d’affilée, tirée notamment par la hausse des prix de l’essence à la pompe, selon l’indice CPI publié mercredi par le département du Travail.

Agence France-Presse

L’indice des prix à la consommation s’est élevé à 3,7 % sur un an, contre 3,2 % en juillet. C’est plus que les 3,6 % qui étaient attendus par les analystes, selon le consensus de Market Watch. Et sur un mois, l’inflation est de 0,6 %, contre 0,2 % en juillet, conforme aux attentes.