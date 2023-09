Austan Goolsbee, président de l’antenne régionale de la Fed de Chicago et membre votant du comité monétaire cette année, a estimé qu’il était « possible qu’on soit sur une voie en or, mais ce n’est pas garanti ».

Un possible « triomphe » contre l’inflation

(Washington) Un responsable de la Réserve fédérale (Fed) a estimé jeudi que si la banque centrale américaine parvient à emprunter « une voie en or » en domptant l’inflation sans provoquer de récession, ce serait « un triomphe ».

« Ce serait quasiment sans précédent de parvenir à abaisser fortement l’inflation sans provoquer de sérieuse récession », a commenté le responsable dans une entrevue à la radio publique NPR.

« Ce serait un triomphe que la Fed et d’autres banques centrales aient pu réaliser cela », a-t-il encore indiqué. « Je pense en ce moment qu’on peut y arriver. En tout cas, c’est ce que l’on vise », a ajouté M. Goolsbee.

Comme ses collègues, il a répété que la Fed restait toutefois « attentive aux données » économiques.

La Réserve fédérale, à la manœuvre pour faire ralentir l’inflation, a relevé ses taux à 11 reprises depuis le mois de mars 2022, afin de renchérir le coût du crédit, et, ainsi, ralentir la consommation et l’investissement. Pour, in fine, desserrer la pression sur les prix.

L’inflation se situe à 3,2 % sur un an en juillet, selon l’indice CPI tandis que le taux de chômage n’a que très peu augmenté jusqu’ici (à 3,8 %).

La croissance du PIB américain s’est maintenue à 2,1 % en rythme annualisé au deuxième trimestre et, pour le 3e trimestre, le baromètre de prévision de la Fed d’Atlanta – GDPNow – mise sur une expansion de 5,6 % toujours en rythme annualisé.

De son côté, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a estimé qu’il serait « approprié de sauter » un nouveau relèvement des taux lors de la prochaine réunion du Comité monétaire le 20 septembre.

« Mais sauter ne veut pas dire arrêter » tout relèvement des taux, a-t-elle indiqué dans un discours à Dallas.

« Dans les mois à venir, l’évaluation des données et des perspectives pourrait confirmer que nous devons faire davantage pour éteindre l’inflation », a ajouté Mme Logan.

« Le comité monétaire gardera le seau d’eau à portée de main et ne doit pas hésiter à l’utiliser si nécessaire », a-t-elle conclu.