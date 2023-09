(Ottawa) Le déficit commercial de marchandises du Canada avec le reste du monde a diminué en juillet dernier, passant d’un montant révisé de 4,9 milliards en juin à 987 millions le mois suivant, selon Statistique Canada.

La Presse Canadienne

L’agence fédérale précise qu’en juillet, les importations de marchandises du Canada ont diminué de 5,4 %, tandis que les exportations ont augmenté de 0,7 %.

Le recul de 5,4 % des importations a été le plus important en pourcentage depuis janvier 2022. Dans l’ensemble, les importations dans neuf des onze sections de produits ont diminué en juillet dernier, comme c’était le cas en mai et en juin, les importations d’or sous forme brute ayant le plus contribué au mouvement mensuel.

Statistique Canada fait remarquer que la grève dans les terminaux portuaires maritimes de la Colombie-Britannique a eu une incidence sur les importations et les exportations de juillet au pays.

Néanmoins, les baisses d’exportations attribuables à la grève ont été plus que compensées par les augmentations affichées pour les produits moins touchés par ce conflit de travail. Ainsi, en juillet, les exportations d’aéronefs et d’autres matériels et pièces de transport ont augmenté de 23,4 % pour atteindre un sommet de 3,2 milliards.

D’autre part, après quatre mois consécutifs de fortes baisses, les exportations de produits de l’agriculture et de la pêche, de même que celles de produits intermédiaires des aliments, ont augmenté de 9,7 % en juillet.

Statistique Canada signale qu’après avoir atteint un sommet de 11,4 milliards en juin, le déficit commercial du Canada avec les pays autres que les États-Unis s’est rétréci pour s’établir à 8,4 milliards en juillet.

Quant aux importations en provenance des États-Unis, le principal partenaire commercial du Canada, elles ont reculé de 0,6 % en juillet, tandis que les exportations vers ce pays ont augmenté de 1,5 %. Par conséquent, l’excédent commercial du Canada avec les États-Unis a augmenté, passant de 6,4 milliards en juin à 7,4 milliards en juillet.