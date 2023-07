En Arabie saoudite et en Russie

Le pétrole en repli malgré les réductions de production

(New York) Les cours du pétrole, qui avaient ouvert en hausse lundi dans la foulée d’une annonce de nouvelles réductions de production de la part de la Russie et de l’Arabie saoudite, ont finalement terminé en baisse, reflétant un certain pessimisme sur la demande.