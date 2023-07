Soulignant que « les conditions financières importent plus que l’économie », Lorie Logan a ajouté espérer que « les éléments de communications issues de la réunion de juin permettront de donner un signal fort aux marchés et amèneront à un resserrement des conditions financières ».

(Washington) La Réserve fédérale américaine (Fed) doit poursuivre sa politique de resserrement monétaire afin de ramener l’inflation « à la cible de manière durable et opportune », a estimé jeudi Lorie Logan, membre du comité monétaire de la banque centrale (FOMC).

Agence France-Presse

Compte tenu de l’environnement économique, « le FOMC doit mener une politique plus restrictive afin de ramener l’inflation à la cible de manière durable et opportune », a déclaré Mme Logan, soulignant qu’elle avait jugé « totalement approprié de hausser les taux lors de la réunion de juin ».

À l’occasion de cette réunion, le FOMC avait pourtant décidé de faire une pause après 10 hausses consécutives de taux depuis mars 2022, qui avaient amené les taux de la Fed se situer dans une fourchette comprise entre 5 % et 5,25 %.

Dans le compte-rendu de la réunion (les « minutes »), publiée mercredi, la Fed soulignait que « certains » membres s’étaient exprimés en faveur d’une nouvelle hausse des taux avant de finalement voter pour la pause.

C’était notamment le cas de Mme Logan, a-t-elle expliqué, jugeant que « dans un environnement incertain et difficile, marquer une pause lors d’une réunion et agir plus graduellement a du sens ».

Soulignant que « les conditions financières importent plus que l’économie », Lorie Logan a ajouté espérer que « les éléments de communications issues de la réunion de juin permettront de donner un signal fort aux marchés et amèneront à un resserrement des conditions financières ».

Un resserrement qui devrait être aidé par la réduction du bilan de la Fed actuellement mené, qui consiste à remettre sur le marché une partie des titres achetés lorsqu’il était nécessaire de soutenir le secteur financier en lui apportant des liquidités.

En réinjectant ces actifs sur le marché, la banque centrale réduit de fait les liquidités disponibles, créant ainsi les conditions nécessaires à ce resserrement des conditions financières, en complément de la hausse des taux.

Si la Fed a réalisé une pause en juin, son président, Jerome Powell, a souligné depuis à plusieurs reprises qu’au moins deux hausses supplémentaires sont prévues, possiblement d’affilée.

Néanmoins les prochaines actions de la banque centrale américaine seront basées sur les données macro-économiques disponibles, a-t-il insisté.

La prochaine réunion est prévue à la fin du mois, les 25 et 26 juillet.