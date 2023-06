États-Unis

Le rebond de la confiance des consommateurs en juin se confirme

(Washington) La confiance des consommateurs aux États-Unis s’est nettement améliorée, plus qu’attendu au mois de juin, atteignant son plus haut niveau depuis quatre mois, les ménages montrant des signes de soulagement face au ralentissement de l’inflation et après la résolution du conflit sur le plafond de la dette au début du mois.