États-Unis

L’inflation ralentit fortement en mai, au plus bas depuis mars 2021

(Washington) L’inflation a fortement ralenti en mai aux États-Unis, au plus bas depuis plus de deux ans, une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des Américains, mais aussi pour la banque centrale américaine (Fed), qui entame mardi sa réunion et pourrait ne pas relever ses taux.