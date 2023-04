Les ventes ont reculé dans cinq des sept sous-secteurs étudiés par Statistique Canada, et elles étaient essentiellement attribuable au groupe des véhicules automobiles, et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, ainsi qu’à celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac.

(Ottawa) Les ventes des grossistes canadiens ont diminué de 1,7 % en février pour s’établir à 85,6 milliards, après avoir atteint en janvier un sommet record, a indiqué lundi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Les ventes ont reculé dans cinq des sept sous-secteurs étudiés par l’agence fédérale, et elles étaient essentiellement attribuable au groupe des véhicules automobiles, et des pièces et accessoires de véhicules automobiles, ainsi qu’à celui des produits alimentaires, des boissons et du tabac.

Les ventes des grossistes de véhicules automobiles et des pièces et accessoires de véhicules ont diminué de 5,5 % à 12,4 milliards en février, celles de véhicules automobiles ayant reculé de 6,2 %.

Entre-temps, les ventes du sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac ont perdu 3,9 % à 15,1 milliards.

Le sous-secteur des machines, du matériel et des fournitures a vu ses ventes progresser de 1,5 % à 18,2 milliards en février.

Exprimées en dollars constants, les ventes des grossistes ont diminué de 1,8 % en février.

Les ventes ont diminué dans sept provinces en février, qui représentaient 87 % des ventes nationales. La baisse la plus prononcée a été observée au Québec, où les ventes ont cédé 3,3 % à 15,0 milliards, surtout à cause du sous-secteur des produits alimentaires, des boissons et du tabac.

Les ventes des grossistes québécois ont été en baisse au cours de 6 des 12 derniers mois, et le recul de février marquait leur variation mensuelle la plus importante depuis celle de novembre 2021, a précisé Statistique Canada.