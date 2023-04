PHOTO SUSAN WALSH, ASSOCIATED PRESS

La crise pourrait rendre les banques plus prudentes, affirme Janet Yellen

(Washington) La récente crise du secteur bancaire pourrait amener les banques américaines à être plus prudentes, et accorder moins facilement des prêts aux ménages et entreprises, selon la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, qui anticipe malgré tout une « croissance modérée » du PIB des États-Unis.

Agence France-Presse

Les banques américaines pourraient devenir « un peu plus prudentes » dans leurs opérations, a déclaré la secrétaire de l’Économie et des Finances de Joe Biden dans une entrevue à CNN qui sera diffusée dimanche, mais dont des extraits ont été publiés samedi.

Cela pourrait conduire à un resserrement des conditions de crédit qui, en parallèle de la hausse des taux, pourrait peser sur l’activité économique, mais aussi contribuer à faire ralentir l’inflation.

Mardi, lors d’une conférence de presse, Janet Yellen avait pourtant indiqué n’avoir « pas vu de preuve, à ce stade, d’un resserrement des conditions de crédit, bien que cela soit une possibilité ».

Malgré les turbulences du secteur bancaire, la secrétaire au Trésor a par ailleurs indiqué à CNN que ses prévisions pour l’économie américaine restent les mêmes : « je pense que les perspectives restent celles d’une croissance modérée et d’un marché du travail toujours solide avec une inflation en baisse ».

« Je ne vois rien pour le moment qui soit suffisamment dramatique ou suffisamment significatif à mon avis pour changer de manière significative les perspectives », a-t-elle détaillé.