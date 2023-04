La Fed ainsi que l’agence chargée de la garantie des dépôts bancaires FDIC ont toutes deux annoncé avoir demandé des rapports sur les faillites de SVB et Signature Bank, qui devraient être publiés le 1 er mai.

La réglementation bancaire n’est pas en cause, estime la Fed

(Washington) Les récentes faillites de Silicon Valley Bank et de Signature Bank ne signifient pas que les règles actuelles de réglementation bancaire sont trop faibles, a estimé vendredi une responsable de la banque centrale américaine (Fed).

Agence France-Presse

« Bien que cet épisode ait démontré que certains changements peuvent être justifiés, je ne pense pas que l’échec de ces deux institutions soit une mise en accusation du paysage réglementaire plus large », a indiqué Michelle Bowman, lors d’un discours à une conférence organisée par l’Université de Wharton en Pennsylvanie.

« Nous avons besoin d’un examen et d’un diagnostic complets, précis et approfondis, avant de parvenir à des conclusions sur les solutions », a affirmé Mme Bowman vendredi.

« Si nous identifions des lacunes dans la supervision et la réglementation, […] nous comblerons ces lacunes », a-t-elle ajouté.

« Alors que les décideurs examinent le cadre réglementaire et de surveillance du système bancaire américain et envisagent des ajustements spécifiques pour remédier aux lacunes identifiées, nous devons également tenir compte de l’impact des changements réglementaires supplémentaires », a encore souligné Mme Bowman.

Le vice-président de la Fed chargé de la régulation bancaire, Michael Barr, avait au contraire estimé, fin mars au Congrès américain, que la faillite de SVB démontrait que « notre système de régulation a failli » et qu’il y avait « besoin de règles plus strictes » pour les banques de petite ou moyenne taille.

Fervent partisan d’une stricte réglementation, M. Barr est l’un des architectes de la loi Dodd-Frank, votée après la crise financière de 2008-2009 pour mieux encadrer l’activité des grandes institutions bancaires américaines, et détricotée en 2018 par l’ancien président Donald Trump.

La Fed ainsi que l’agence chargée de la garantie des dépôts bancaires FDIC ont toutes deux annoncé avoir demandé des rapports sur les faillites de SVB et Signature Bank, qui devraient être publiés le 1er mai.