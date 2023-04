Alimentation

Le bio pâtit de l’inflation

Les consommateurs délaissent le bio et certaines entreprises aussi, du moins en partie. Pour rejoindre une plus large clientèle, Prana, spécialisée dans les granolas et collations santé, a décidé d’élaborer des mélanges de noix sains, non certifiés bios – contrairement à son offre habituelle –, destinés au marché des enseignes à bas prix comme Maxi ou Super C.