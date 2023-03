Planète économique

La grande séduction en Afrique

C’est l’évènement de l’année dans le monde minier. La conférence Investing in African Mining Indaba, qui a eu lieu au Cap, en Afrique du Sud, le mois dernier, a été le théâtre d’une grande offensive pour les États-Unis et leurs alliés désireux de sécuriser leurs approvisionnements en métaux et minéraux de l’avenir.