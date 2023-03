(New York) La Bourse de New York a été sévèrement secouée mardi par des propos du président de la banque centrale américaine (Fed) suggérant que les taux de l’institution pourraient aller plus haut que prévu jusqu’à présent, ravivant les risques d’une récession.

Selon des résultats provisoires à la clôture, le Dow Jones a plongé de 1,72 %, le NASDAQ de 1,25 % et l’indice élargi S&P 500 de 1,53 %.

À la Bourse de Toronto

La Bourse de Toronto cédait plus de 150 points mardi, en fin de matinée, minée par les pertes des secteurs des métaux de base et de la finance, pendant que les grands indices américains chutaient eux aussi.

L’indice composé S&P/TSX du parquet torontois perdait 174,14 points à 20 340,66 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien se négociait à 72,85 cents US, en baisse par rapport à son cours moyen de 73,45 cents US de lundi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut cédait 1,66 $ US à 78,80 $ US le baril, pendant que celui du gaz naturel grimpait de 4 cents US à 2,61 $ US le million de BTU.

Le prix de l’or plongeait de 31,00 $ US à 1823,60 $ US l’once et celui du cuivre se dépréciait de 10 cents US à 3,99 $ US la livre.

La Presse Canadienne