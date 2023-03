(New York) Le dollar a reculé en fin de séance lundi face à l’euro, les acteurs du marché faisant preuve de prudence avant les auditions du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, au Congrès et un rapport important sur l’emploi aux États-Unis.

Agence France-Presse

Vers 15 h 20 (heure de l’Est), l’euro prenait 0,36 % face au billet vert, à 1,0673 dollar.

« On entame une période particulièrement chargée pour les marchés entre les apparitions publiques de M. Powell et le rapport de vendredi », a expliqué Mazen Issa de TD Securities.

Les chiffres de l’emploi en janvier avaient suscité la surprise en montrant que l’économie américaine avait créé 517 000 emplois.

« Tout le monde se demande si ce chiffre était une exception ou s’il doit être considéré comme la norme », rappelle le spécialiste.

Si le marché de l’emploi reste tendu aux États-Unis, cela devrait inciter la Fed à continuer à remonter les taux d’intérêt pour tenter de lutter contre l’inflation, encore très élevée dans le pays.

Une telle perspective a soutenu le dollar en février, qui a toutefois perdu un peu de son élan depuis le début du mois.

Après plusieurs indicateurs américains parfois un peu contradictoires, « il n’y pas beaucoup de conviction sur le marché des changes actuellement, qui peine à se décider pour une tendance claire », observe Mazen Issa.

C’est pourquoi les investisseurs seront attentifs aux propos de M. Powell, qui s’exprimera mardi et mercredi devant le Sénat et la Chambre des représentants.

« Les acteurs du marché vont scruter les commentaires de M. Powell pour évaluer s’il est plus ouvert à l’idée de relever les taux plus que deux fois encore cette année en réponse aux données économiques et d’inflation fortes », avance Lee Hardman, analyste chez MUFG.

« Les attentes de taux terminaux de la Fed », c’est-à-dire leur niveau le plus élevé de ce cycle, « ont augmenté de 70 points de base depuis le rapport sur l’emploi de janvier », remarque ce spécialiste.

« Les autres grands évènements de la semaine sont les réunions de la banque centrale d’Australie » (RBA) mardi, « de la banque centrale du Canada mercredi et de la Banque du Japon jeudi », énumère Jim Reid, analyste chez Deutsche Bank.

« Le gouverneur de la RBA pourrait assouplir sa position, qui prévoit actuellement “de nouvelles hausses des taux” demain (mardi) après la réunion en raison des données économiques australiennes décevantes récemment », selon Kristina Clifton, de CBA, qui s’attend à une hausse de 25 points de base à 3,60 %.

Le dollar australien cédait 0,68 % à 1,4873 dollar australien pour un dollar américain.