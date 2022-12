Les ventes en gros ont grimpé de 2,1 % en octobre

(Ottawa) Les ventes en gros ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 83,4 milliards de dollars en octobre, stimulées par des gains dans les sous-secteurs des produits divers, des matériaux et fournitures de construction et des biens personnels et ménagers, selon Statistique Canada.