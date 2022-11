(Ottawa) Les perspectives économiques des entreprises se sont détériorées au troisième trimestre, les taux d’intérêt ayant commencé à avoir un effet refroidissant sur l’économie, a indiqué mercredi Statistique Canada.

La Presse Canadienne

Dans son rapport trimestriel sur les statistiques financières des entreprises publié mercredi, l’agence fédérale a noté que la pénurie de main-d’œuvre persistante, la tendance à la baisse des prix de l’énergie et des métaux et la dépréciation du dollar canadien par rapport au dollar américain avaient toutes contribué à accroître l’incertitude et les préoccupations concernant un ralentissement économique.

Les sociétés canadiennes ont vu leur bénéfice net désaisonnalisé avant impôts diminuer de 8,1 % au troisième trimestre, par rapport au trimestre précédent, même si celui-ci a augmenté d’une année à l’autre, a précisé Statistique Canada.

Le bénéfice net avant impôts tiré de l’extraction de pétrole et de gaz a reculé de 3,4 % au troisième trimestre en raison de la baisse des prix de l’essence au cours du trimestre.

Selon Statistique Canada, l’industrie de la construction a été moins rentable au troisième trimestre, voyant son bénéfice net avant impôts diminuer de 11,1 % à cause de la hausse des coûts, notamment ceux liés aux salaires et ceux des matériaux.

Les sociétés financières ont également vu leur bénéfice net avant impôts diminuer de 11,6 %.