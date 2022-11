Le Québec a annoncé, plus tôt en novembre, qu’il ferait parvenir des chèques d’un maximum de 600 $ aux personnes qui gagnent moins de 104 000 $ par année

Les chèques de l’Alberta et du Québec pourraient nuire, selon des experts

Des économistes estiment que les provinces qui offrent de l’aide ponctuelle à leur population pour les aider à faire face à la flambée des prix risquent d’aggraver l’inflation plutôt que de l’atténuer.

La Presse Canadienne

Le vice-président principal des finances publiques de DBRS Morningstar, Travis Shaw, affirme que cette stratégie ne parvient pas à juguler l’inflation, puisque cet influx supplémentaire d’argent fait en sorte que les gens peuvent continuer à dépenser et que la demande pour les produits et services reste élevée, empêchant ainsi la plus forte inflation en plusieurs décennies de diminuer.

M. Shaw souligne que si les gens avaient moins d’argent à dépenser pendant que les prix sont élevés, cela pèserait sur l’inflation et contribuerait à l’objectif de la Banque du Canada de réduire la pression sur le système financier.

Ses remarques interviennent un jour après que la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a annoncé son intention de distribuer 600 $ sur six mois aux familles dont le revenu annuel est inférieur à 180 000 $, pour chaque enfant de moins de 18 ans. Le même seuil de revenu et la même prestation s’appliqueront aux aînés.

Mme Smith indexera également les aides au revenu en fonction de l’inflation et fournira 200 $ supplémentaires en remises sur les factures d’électricité des consommateurs pendant les mois d’hiver.

Le Québec a annoncé, plus tôt en novembre, qu’il ferait parvenir des chèques d’un maximum de 600 $ aux personnes qui gagnent moins de 104 000 $ par année, tandis que la Colombie-Britannique a prévu une augmentation des crédits d’impôt et des prestations familiales, en plus de plafonner les hausses de loyer à 2 %.