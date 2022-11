(Québec) Le gouvernement Legault confirme qu’il va de l’avant avec sa promesse de verser un chèque de 400 $ à 600 $ aux citoyens qui ont un revenu de 100 000 $ ou moins, une mesure de 3,5 milliards de dollars pour les soutenir face à la hausse du coût de la vie. Elle sera inscrite dans une mise à jour budgétaire qui aura lieu le 8 décembre prochain.

Charles Lecavalier La Presse

« Le versement est automatique. Si vous êtes inscrit au dépôt direct avec Revenu Québec, vous recevrez le montant. Si vous n’êtes pas inscrit, vous aurez un chèque », a indiqué le ministre des Finances Eric Girard. Les citoyens commenceront à recevoir ce montant à partir de la fin du mois de novembre jusqu’à la fin du mois de décembre.

M. Girard souligne « qu’aucune démarche n’est requise des contribuables ». « Le gouvernement n’enverra aucun message, courriel, texto. Ces messages sont des tentatives de fraudes », a-t-il précisé.

Il souligne également que Revenu Québec fera des efforts supplémentaires pour rejoindre les prestataires de l’aide financière de dernier recours qui n’ont pas produit de déclaration de revenus en 2021. Le versement est non imposable et il n’y aura aucune compensation fiscale. Même ceux qui ont une dette envers le gouvernement du Québec recevront pleinement le montant d’aide.

« Nous nous attaquons au problème présent, qui est la hausse du coût de la vie en 2022. C’est au-delà de 10 %, la hausse du prix du panier d’épicerie sur une base annualisée. On vient aider les gens qui en ont besoin. C’est notre rôle d’aider les Québécois à faire face à une situation exceptionnelle. C’est un montant ponctuel et non récurrent », a souligné M. Girard.