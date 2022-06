Les magasins de marchandises diverses ont affiché la hausse la plus marquée, de 4,2 %. Les aliments, qui représentent habituellement environ le tiers des ventes totales, ont été la catégorie de marchandises les plus vendues dans ce sous-secteur.

(Ottawa) Les ventes au détail ont progressé de 0,9 % pour atteindre 60,7 milliards en avril, selon ce que rapporte Statistique Canada mardi.

La Presse Canadienne

Les ventes ont augmenté dans 6 des 11 sous-secteurs, lesquels représentaient 43,3 % du commerce de détail.

La hausse des ventes au détail de base s’est chiffrée à 1 % en avril. Les magasins de marchandises diverses ont affiché la hausse la plus marquée, de 4,2 %. Les aliments, qui représentent habituellement environ le tiers des ventes totales, ont été la catégorie de marchandises les plus vendues dans ce sous-secteur.

La baisse la plus marquée des ventes au détail, de 4,3 %, a été observée chez les marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage. C’était un premier recul en quatre mois.

Les recettes des magasins d’alimentation ont aussi diminué, de 0,5 %.

Statistique Canada ajoute que les ventes au détail ont crû dans huit provinces en avril, la hausse la plus marquée ayant été enregistrée en Ontario, de 1,2 %. Au Québec, les ventes ont progressé de 0,8 % en avril, après avoir diminué de 1,7 % en mars.

Les estimations anticipées des ventes au détail laissent supposer à Statistique Canada qu’elles ont augmenté au pays de 1,6 % le mois dernier.