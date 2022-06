La ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland (gauche) et la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen (droite)

La ministre canadienne des Finances Chrystia Freeland et la secrétaire au Trésor américain Janet Yellen ont indiqué lundi que les deux pays travaillaient ensemble pour lutter contre la hausse de l’inflation en veillant à ce que les chaînes d’approvisionnement soient plus résilientes.

La Presse Canadienne

Les deux responsables ont parlé de la turbulence de l’économie mondiale lors d’une conférence de presse conjointe au centre-ville de Toronto, lundi après-midi, qui marquait le premier voyage de Mme Yellen au Canada en tant que secrétaire au Trésor.

Lors de la conférence de presse, Mme Freeland a affirmé que les deux pays étaient confrontés à une période importante pour l’économie mondiale, qui s’accompagne d’une occasion historique d’assurer la résilience des chaînes d’approvisionnement pour tenter d’empêcher de futurs chocs à l’avenir.

Lors de leur rencontre, Mmes Freeland et Yellen ont indiqué avoir discuté de la manière de réduire les coûts pour les familles des deux côtés de la frontière dans un contexte de flambée des prix à la consommation, ainsi que de la manière dont les pays peuvent continuer à rester unis contre l’invasion russe de l’Ukraine.

Lors d’un discours vendredi, Mme Freeland a déclaré que la période économique actuelle, volatile et incertaine, était en grande partie attribuable à un environnement mondial difficile. Elle a qualifié la montée en flèche de l’inflation de « phénomène mondial » qui est alimenté par les effets durables de la pandémie de COVID-19, les confinements en cours en Chine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le mois dernier, Statistique Canada a indiqué que l’inflation annuelle avait atteint en avril 6,8 %. C’est son niveau le plus élevé depuis janvier 1991, mais l’inflation canadienne reste malgré tout inférieure à celle de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne et des États-Unis.