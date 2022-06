Photo Tom Williams, archives Associated Press

(Washington) La secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a affirmé dimanche qu’une récession n’était pas « inévitable » aux États-Unis, quelques jours après une nouvelle hausse des taux directeurs de la banque centrale américaine qui laisse craindre la perspective d’une contraction économique.

Agence France-Presse

« Je ne pense pas qu’une récession est inévitable », a déclaré Mme Yellen sur la chaîne ABC News, concédant cependant s’attendre « à ce que l’économie ralentisse » dans le cadre d’une transition vers une « croissance lente et stable ».

L’hypothèse d’une récession aux États-Unis prend de l’ampleur après la décision historique mercredi de la banque centrale (Fed) de relever fortement ses taux directeurs, dans le but de juguler une inflation galopante.

« Le président (de la Fed) Powell a déclaré que son but était de réduire l’inflation tout en maintenant un marché de l’emploi fort. Cela va demander du talent et de la chance, mais je crois que c’est possible », a déclaré la secrétaire au Trésor, qualifiant le niveau d’inflation d’« inacceptable ».

« C’est la priorité du président Biden de la réduire », a souligné Mme Yellen.

L’économie américaine a d’ores et déjà ralenti avec une contraction de 1,5 % du PIB au premier trimestre, et le début du deuxième trimestre semble montrer que le ralentissement se poursuit dans certains secteurs comme l’industrie manufacturière, l’immobilier et les ventes au détail.

Une enquête de l’institut Conference Board a récemment révélé que 76 % des 750 patrons interrogés considéraient soit qu’une récession se profilait à l’horizon, soit qu’elle était déjà effective.

Mais la secrétaire au Trésor voit des raisons d’espérer qu’une récession ne se concrétise pas, notamment avec les dépenses des consommateurs qui demeurent « très fortes », selon elle.

« Il est clair que la plupart des consommateurs — même les ménages à plus bas revenu — continuent de disposer d’économies qui peuvent servir de tampon et qui leur permettront de continuer de dépenser », a soutenu Janet Yellen sur ABC News.