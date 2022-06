L’exposition L’INFINI, créée à Montréal l’an dernier et actuellement en tournée nord-américaine, aura droit à 500 000 $ pour revenir dans la métropole en 2023 avec une installation permanente. Le Monastère des Augustines, à Québec, pourra compter sur 100 000 $ pour moderniser ses installations. À Lachute, c’est un hôtel de 72 chambres, le Microtel Inn & Suites de Wyndham, qui a obtenu cette semaine une aide financière de 1 million.

Karim Benessaieh La Presse

Tous ces projets font partie d’une annonce d’investissements totalisant 40 millions pour la relance du secteur touristique québécois, qui sera faite ce vendredi par deux ministres du gouvernement Trudeau, Pascale St-Onge et Pablo Rodriguez. On s’attend à cette occasion que d’autres projets – il y en aura au total une soixantaine retenus d’ici septembre prochain – soient dévoilés.

« Il y en a pour toutes les régions du Québec : il y a plus de 50 villes qui vont avoir des projets qui vont servir à redynamiser le tourisme dans leur ville », a précisé en entrevue Mme St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.

Le tourisme représente 102 milliards de dollars d’activités économiques au pays, 1,8 million d’emplois et 2 % du produit intérieur brut (PIB) canadien, rappelle-t-elle. Il s’agit probablement du secteur le plus touché par la pandémie, et il en inclut plusieurs autres frappés de plein fouet, notamment la restauration, l’hébergement et les arts. En juillet 2021, la ministre du Développement économique à l’époque, Mélanie Joly, avait annoncé un Fonds d’aide au tourisme totalisant 500 millions de dollars, dont 118,8 millions au Québec. « C’est une partie de ce fonds-là qui est annoncée [ce vendredi], explique Mme St-Onge. Notre gouvernement avait promis, tant aux citoyens qu’aux entreprises et aux secteurs les plus impactés par la pandémie, qu’on allait toujours être là pour les soutenir. »

Entreprises et OBNL

Même si la reprise économique est soutenue depuis plus d’un an, « on sait que c’est encore difficile pour le tourisme à cause des restrictions sur le voyage […]. C’est un moteur économique, le tourisme, dans bien des régions du Québec. C’est un important apport à notre PIB. »

Le point commun souhaité entre tous ces projets, c’est qu’ils puissent « redynamiser le secteur du tourisme, non seulement à court terme, mais à long terme ». Des entreprises pourront en être bénéficiaires, mais également « des OBNL comme les associations touristiques régionales ou sectorielles qui aident à stimuler et à structurer tout le secteur touristique dans les différentes régions ».

On souhaite également financer des projets présentés par des conseils de bande, des organisations et des coopératives autochtones. « On accepte encore des projets », précise-t-elle.

« Coup de pouce »

Créée à partir de 2020 dans le cadre d’un partenariat entre Felix & Paul Studios et Studio PHI, offerte d’abord au public montréalais à compter de juillet 2021, l’exposition L’INFINI est basée sur des images de réalité virtuelle tournées à l’intérieur et à l’extérieur de la Station spatiale internationale. Il s’agit d’une expérience « collective, interactive et immersive » d’une durée de 45 minutes sur quelque 800 mètres carrés. Après avoir attiré 70 000 spectateurs dans la métropole, elle a déménagé ses pénates à Houston, puis dans la région de Seattle avant d’accoster à San Francisco pour six mois.

À terme, explique Eric Albert, PDG de PHI et co-PDG de L’INFINI, « il y aura sept ou huit installations au total qui vont tourner sur la planète ». Montréal servira à cet égard de banc d’essai, « mais où les gens vont voir quelque chose de fini », dans lequel on introduira de nouveaux contenus, notamment des séquences filmées après juillet 2021 qui n’avaient jamais été intégrées dans l’exposition.

Les 500 000 $ obtenus d’Ottawa, « c’est un peu le coup de pouce pour développer un deuxième "kit", l’accélérateur qui nous dit qu’il faut commencer à développer d’autres contenus », résume Stéphane Rituit, PDG et cofondateur de Felix & Paul Studios et co-PDG de L’INFINI.