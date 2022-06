« Tout cela est à l’étude et fait l’objet d’un examen approfondi », a déclaré la ministre de l’Économie et des Finances de Joe Biden, lors d’une audition devant la commission chargée des questions de fiscalité à la Chambre des représentants, interrogée sur cette question.

(Washington) L’administration Biden n’a pas encore pris sa décision quand à la modification ou à la suppression de surtaxes douanières qui avaient été imposées sur des produits chinois sous Donald Trump, qui vont commencer à expirer le mois prochain, a souligné mercredi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen.

Agence France-Presse

« Tout cela est à l’étude et fait l’objet d’un examen approfondi », a déclaré la ministre de l’Économie et des Finances de Joe Biden, lors d’une audition devant la commission chargée des questions de fiscalité à la Chambre des représentants, interrogée sur cette question.

Une partie de ces surtaxes, sur 34 milliards de dollars d’importations chinoises, expire le 6 juillet, et une autre, pour 16 milliards de dollars, expire le 23 août. Les services de la représentante au Commerce (USTR) ont lancé une consultation pour les modifier ou les supprimer.

Janet Yellen a estimé que l’administration serait en mesure de donner des détails « dans les semaines à venir » .

« Certains des tarifs douaniers se son avérés inutiles et ont finalement été payés par les Américains et non pas par les Chinois. Ils ont nui aux consommateurs et aux entreprises américaines et nous […] cherchons à pouvoir (les) reconfigurer d’une manière qui serait plus stratégique », a-t-elle précisé.

Elle a encore déploré que l’administration Biden ait « hérité d’un ensemble de (surtaxes douanières) imposées par l’administration Trump qui, je pense, n’étaient vraiment pas conçues pour servir nos intérêts stratégiques » .

« La Chine est effectivement coupable de pratiques commerciales déloyales contre lesquelles nous devons nous protéger, (et nous devons) assurer notre sécurité nationale, que nos chaînes d’approvisionnement soient sûres et résilientes, […] (que les) politiques doivent s’assurer d’y répondre », a-t-elle néanmoins souligné.

Cela pourrait contribuer à ralentir l’inflation, mais la secrétaire au Trésor s’est montrée sceptique sur ce point : « honnêtement, je ne pense pas que la politique tarifaire soit la panacée en ce qui concerne l’inflation. Les biens ne représentent qu’un tiers de la consommation ».

Deux autres listes de produits chinois, pour 200 et 126 milliards de dollars, expireront les 24 septembre 2022 et 1er septembre 2023, respectivement.

Le précédent président Donald Trump avait imposé des surtaxes douanières sur l’équivalent, au total, de 350 milliards de dollars d’importations annuelles de marchandises.