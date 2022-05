Marché du travail

Au boulot dès 14 ans

Ils vous servent une brioche au café du coin et vous indiquent la rangée du papier hygiénique à l’épicerie. Pénurie de main-d’œuvre oblige, les employés de 14 ans sont plus présents que jamais sur le marché du travail. La Presse a voulu démystifier le phénomène et a rencontré de jeunes travailleurs de 14 ans pour connaître leurs motivations.