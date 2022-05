La quantité de blé produite par l’Ukraine devrait quant à elle reculer de plus d’un tiers, selon le ministère américain de l’Agriculture.

La production de maïs ukrainienne va chuter de plus de moitié

(New York) La production de maïs en Ukraine va diminuer de 53 % durant la campagne en cours, estime le ministère américain de l’Agriculture (USDA), qui voit également la quantité de blé produite par le pays en guerre reculer de plus d’un tiers.

Agence France-Presse

Dans le même temps, la production de blé devrait augmenter de plus de 6 % en Russie, qui devrait conforter sa place de premier exportateur mondial, devant l’Union européenne, avec 19 % des volumes échangés contre 16,5 % l’année précédente.

« La tendance nette » de ce rapport mensuel, « c’est toujours des tensions sur le marché des céréales, et notamment du blé », a réagi Gautier Le Molgat, du cabinet Agritel.

L’USDA voit ainsi les stocks mondiaux atteindre la fin de la campagne qui s’achève (l’année du blé démarre le 1er juin aux États-Unis) en baisse de 3,9 %, et les voit encore se replier de 4,5 % à l’issue de la prochaine saison.

Outre en Ukraine, le ministère américain de l’Agriculture table sur une décélération de la production en Australie et au Maroc, qui ne sera que partiellement compensée par une très forte hausse des volumes au Canada (+52 %), après une année de sécheresse ravageuse, ainsi qu’une amélioration en Russie et aux États-Unis.

Même si les prévisions actent bien une contraction mondiale, l’USDA conserve « une vision optimiste de la production sur la nouvelle récolte », selon Gautier Le Molgat.

« Ils sont », par exemple, « partis sur des chiffres hyper élevés en Inde, alors qu’on parle d’une sécheresse record en ce moment », précise-t-il. « C’est très optimiste. »

« On peut aussi émettre des doutes », dit-il, sur l’augmentation, annoncée par l’USDA, de la production aux États-Unis, où la dernière enquête du ministère, publiée lundi, a rapporté que 39 % des cultures de blé d’hiver étaient en « mauvais » ou « très mauvais » état, soit le double de l’an dernier.

Après la publication, le cours du blé de variété SRW (Soft Red Winter Wheat), la référence à la Bourse de Chicago, a bondi et gagnait plus de 4 %, à 11 6050 dollars le boisseau (environ 27 kg) pour le contrat le plus échangé, avec échéance en juillet.