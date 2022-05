« Je m’attends à ce que le FOMC agisse rapidement pour ramener les taux directeurs à des niveaux plus normaux cette année », soit aux alentours de 2 à 2,50 %, contre 0,75-1,00 % aujourd’hui, a indiqué mardi le président de l’antenne new-yorkaise de la Fed, John Williams.

(Washington) La Réserve fédérale américaine devrait relever ses taux « rapidement » d’ici la fin de l’année, après deux premières hausses en mars et début mai, afin de faire ralentir l’inflation, a déclaré mardi le président de l’antenne new-yorkaise de la Fed, John Williams.

Agence France-Presse

« Je m’attends à ce que le FOMC (comité de politique monétaire, NDLR) agisse rapidement pour ramener les taux directeurs à des niveaux plus normaux cette année », soit aux alentours de 2 à 2,50 %, contre 0,75-1,00 % aujourd’hui, a indiqué ce responsable, membre votant du comité monétaire, lors d’une conférence en Allemagne de la Bundesbank et de la National Association for Business Economics (NABE).