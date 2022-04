Le député de Mégantic, François Jacques, le premier ministre François Legault et la ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours.

(Lac-Mégantic) Les produits conçus et fabriqués au Québec pourront être plus facilement identifiables sur les tablettes d’ici l’automne, grâce à de nouvelles marques de certification.

Patrice Bergeron La Presse Canadienne

Les articles des entreprises québécoises pourront se voir apposer un logo avec une fleur de lys en fonction de trois niveaux de certification : « Produit du Québec », « Fabriqué au Québec » et « Conçu au Québec », a annoncé jeudi le premier ministre François Legault.

Les entreprises devront se soumettre à un processus de certification assuré par un organisme sans but lucratif et pourront utiliser le logo pendant six mois sans frais.

Moi le premier, quand je vais dans un magasin, ce n’est pas toujours clair si le produit est québécois ou s’il n’est pas québécois. François Legault, premier ministre du Québec

Les consommateurs recherchent les produits du Québec et sont même prêts à payer « un peu plus cher », a assuré le président du conseil d’administration de l’organisme de certification Les Produits du Québec, Martin Deschênes, à ses côtés.

Maintenant, il faut toutefois que les manufacturiers et détaillants « embarquent » dans le processus, a-t-il poursuivi.

« Pas si complexe que ça »

La ministre déléguée à l’Économie, Lucie Lecours, qui était responsable de ce dossier, a indiqué qu’il y a un bassin potentiel de 10 000 entreprises manufacturières. Un deuxième volet de certification est déjà à l’étude, qui viserait les entreprises qui approvisionnent les manufacturiers.

Les trois échelons de certification ont déjà été testés avec certaines entreprises et M. Legault a assuré, lors d’une conférence de presse dans une usine de meubles de Lac-Mégantic, que le processus de certification « ne sera pas si complexe que ça ».

Le premier niveau « Conçu au Québec » vise un produit dont la main-d’œuvre affectée aux activités de design et de conception est entièrement située au Québec.

Le deuxième niveau « Fabriqué au Québec » est pour un produit dont la majeure partie de la transformation a été effectuée ici.

Le troisième niveau « Produit du Québec » concerne un produit dont au moins 85 % de la fabrication, y compris les matières premières, la transformation et l'assemblage, est réalisé au Québec.

L’accréditation débutera d’abord avec les entreprises ayant signifié leur intérêt sur le site Les Produits du Québec, l’organisme sans but lucratif ayant mis en place le processus d’identification.

Les boissons et les produits alimentaires locaux vont demeurer avec les logos « Aliments du Québec » et « Aliments préparés au Québec ». La référence « Origine Québec », « Préparé au Québec » et « Embouteillé au Québec » restera également pour les produits québécois en vente à la SAQ, précise le gouvernement.