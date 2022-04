(Washington) Le déficit budgétaire américain a diminué de plus de moitié au cours des six premiers mois de l’exercice budgétaire 2022, chutant de 1000 milliards de dollars pour tomber à 668 milliards de dollars, a annoncé mardi le département du Trésor.

Agence France-Presse

Le déficit a chuté de 61 % au cours de ces six mois, qui vont d’octobre à mars, par rapport à la même période l’an passé.

Les dépenses du gouvernement ont reculé de 18 %, notamment en raison de la baisse du montant des allocations chômage qui ont été versées, à la faveur de la reprise économique après la pandémie de COVID-19 et de la fin du versement de certaines aides qui avaient été mises en place face à la crise.

Les recettes, en revanche, ont augmenté de 25 %, à la faveur notamment de la hausse des impôts perçus.

Et, alors que l’inflation fait de nouveau grimper les taux d’intérêt qui étaient tombés au plus bas au début de la pandémie, le coût des intérêts de la dette publique a bondi de 44 % sur le seul mois de mars (par rapport à mars 2021), et de 27 % sur les six derniers mois, par rapport à la même période l’an passé