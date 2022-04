(Ottawa) Face à une crise du logement qui s’aggrave au pays, le gouvernement Trudeau propose d’injecter 10 milliards de dollars sur cinq ans pour doubler la construction d’habitations au cours de la prochaine décennie et faciliter l’accès à la propriété.

Joël-Denis Bellavance La Presse

Dans son budget déposé jeudi à la Chambre des communes, la ministre des Finances Chrystia Freeland annonce aussi qu’Ottawa va mettre des bâtons dans les roues des investisseurs étrangers ou des spéculateurs qui cherchent à profiter de la surchauffe immobilière et qui contribuent à la flambée des prix. Au cours des deux prochaines années, il sera interdit aux investisseurs étrangers d’acheter une propriété au Canada tandis que la revente précipitée de logements sera « équitablement » taxée.

Les principales mesures du budget 10 milliards pour faciliter l’accès à la propriété et doubler la construction de logements au cours de la prochaine décennie

3 milliards pour rendre les véhicules zéro émission plus abordables et établir un réseau national de bornes de recharge

5,3 milliards sur cinq ans pour offrir des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $

8 milliards pour acheter de l’équipement aux Forces armées canadiennes, renforcer les contributions du Canada à l’égard de ses principaux alliés (OTAN et NORAD) et renforcer la cybersécurité du Canada

Imposer aux plus grandes banques et sociétés d’assurance-vie « un dividende temporaire pour la relance au Canada ». Il s’agit d’une taxe unique de 15 % sur tout revenu imposable ayant excédé 1 milliard de dollars en 2021.

Majorer de façon permanente le taux d’imposition du revenu des entreprises de 1,5 point de pourcentage sur le revenu imposable des grandes banques et sociétés d’assurance-vie au-dessus du seuil de 100 millions de dollars

La guerre en Ukraine force aussi le gouvernement Trudeau à puiser dans les revenus plus élevés que prévu que le fisc empochera pour augmenter les dépenses militaires de huit milliards de dollars sur cinq ans tout en offrant à Kyiv une aide supplémentaire d’un milliard de dollars sous forme de prêt pour se défendre contre l’agression russe, notamment pour acheter des armes.

La ministre a d’ailleurs profité de son budget pour annoncer un réexamen complet de la politique de défense afin de déterminer « la taille et les capacités des Forces armées canadiennes, leurs rôles et responsabilités ».

« L’invasion de l’Ukraine […] nous a rappelé que notre propre démocratie pacifique, comme toutes les démocraties du monde, dépend de notre capacité à se défendre. Les dictateurs du monde ne devraient jamais confondre notre civilité avec le pacifisme. Nous savons que la liberté n’est pas gratuite et que la paix n’est garantie que par notre volonté de la défendre », a déclaré la ministre Freeland.

Construire plus de logements

Mais la construction de nouveaux logements est la priorité absolue du gouvernement Trudeau dans ce budget. Il vise à transformer plusieurs régions du pays en un immense chantier de construction. En moyenne, on construit environ 200 000 nouveaux logements de tous les types par année. Pour répondre aux besoins en logement, le Canada doit doubler le rythme annuel de nouvelles constructions.

Le fédéral lance donc un fonds totalisant quatre milliards sur cinq ans pour accélérer la construction de logements et regarnit immédiatement d’un autre 1,5 milliard sur deux ans le fonds existant pour construire des logements abordables.

Afin d’aider les Canadiens à se loger, Ottawa met sur pied un compte libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété qui pourra atteindre 40 000 $. Le crédit d’impôt pour l’achat d’une première maison est aussi doublé à 10 000 $.

« Au cours des dix prochaines années, nous doublerons le nombre de logements que nous construirons. Cela doit devenir un grand effort national, et exigera un nouvel esprit de collaboration », a affirmé la ministre Freeland, tendant ainsi une perche aux provinces et aux municipalités pour cet ambitieux projet.

Du même souffle, elle affirme qu’il faut être réaliste. La crise du logement ne va pas se résorber rapidement « Permettez-moi de faire une mise en garde : il n’y a pas de solution miracle qui, une fois pour toutes, fera immédiatement de chaque Canadien un propriétaire dans le quartier de son choix », a-t-elle dit.

Santé, inflation et innovation

Fait à noter, le budget ne prévoit aucune hausse substantielle des transferts en santé, comme le réclament les provinces depuis plusieurs mois afin de remettre sur pied un réseau de la santé mis à rude épreuve durant la pandémie.

Même si l’inflation atteint maintenant un sommet en 40 ans, le gouvernement Trudeau ne compte pas imiter le Québec, qui a décidé d’envoyer un chèque de 500 $ à tous les citoyens touchant un salaire de moins de 100 000 $ pour les aider à composer avec la hausse du coût de la vie dans son dernier budget. Ottawa fera aussi des chèques de 500 $, mais ils s’adresseront uniquement « à ceux qui font face à des difficultés d’accès au logement abordable ».

Relevant que l’économie mondiale est secouée par une période de grande incertitude, la ministre Freeland compte soutenir la croissance en mettant sur pied l’Agence canadienne d’innovation et d’investissement qui sera dotée d’un fonds d’opération d’un milliard sur cinq ans. Elle propose également de lancer « un fonds de croissance du Canada de classe mondiale » pour stimuler les investissements du secteur privé dont les contours restent à définir.

Mais son mandat sera clair : les investissements doivent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques du pays en 2030, entre autres. Le fonds sera capitalisé au départ d’une somme de 15 milliards sur cinq ans. L’objectif est de générer trois dollars de capitaux privés pour chaque dollar investi.

« Nous accusons du retard sur le plan de la productivité économique. […] C’est un problème canadien bien connu, et insidieux. Il est temps que le Canada s’y attaque », a admis la ministre.

Et pour renforcer les chaînes d’approvisionnement, durement ébranlées par la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, le gouvernement fédéral investira 603 millions de dollars sur cinq ans afin d’appuyer des projets permettant de les rendre plus résilientes et plus efficaces.

La ministre Freeland réduit aussi le fardeau fiscal des petites entreprises, qui jouiront d’un taux d’imposition réduit de 9 % sur le capital imposable jusqu’à 50 millions de dollars au lieu de 15 millions comme c’est le cas en ce moment.

Taxe spéciale pour les banques et soins dentaires

En revanche, le gouvernement Trudeau met à exécution sa promesse électorale d’augmenter le fardeau fiscal des banques et des compagnies d’assurance. Résultat : le budget impose aux banques et aux compagnies d’assurance un dividende temporaire pour la relance du Canada de 15 % sur les revenus imposables supérieurs à un milliard de dollars pour l’année d’imposition de 2021. Et à partir de maintenant, leur taux général d’imposition fédéral passera de 15 % à 16,5 % sur les revenus dépassant le seuil de 100 millions de dollars.

Autre mesure importante, le gouvernement Trudeau va de l’avant avec la création d’un programme national de soins dentaires pour les familles à faibles revenus, comme il s’était engagé à le faire dans l’entente conclue avec le NPD et qui assure sa survie politique aux Communes jusqu’en 2025.

Ainsi, il prévoit investir 5,3 milliards au cours des cinq prochaines années pour créer ce programme, et 1,7 milliard annuellement par la suite. Le régime couvrira d’abord les personnes de moins de 12 ans en 2022 et sera ensuite élargi aux moins de 18 ans, aux aînés et aux personnes en situation de handicap en 2023. La mise en œuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme sera limité aux familles ayant un revenu annuel inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n’aura pas à payer de quote-part.

Le programme aura une portée plus limitée au Québec, où les soins dentaires des enfants de moins de 10 ans et ceux des prestataires d’une aide financière de dernier recours sont déjà assurés par la Régie de l’assurance-maladie.

Malgré ces nouvelles dépenses, la ministre Freeland soutient que son plan budgétaire est « responsable ». Le déficit pour 2021-2022 qui a pris fin le 31 mars s’est établi à 113 milliards de dollars, soit environ 31 milliards de dollars de moins que prévu dans l’énoncé économique de décembre. Cette année, le déficit tombera à 52,8 milliards, un montant qui est environ six milliards de moins que prévu il y a six moins. Il aurait été 14 milliards de dollars de moins sans les nouvelles dépenses.

La dette en proposition du PIB devrait continuer de diminuer. Elle devrait passer de 46,5 % cette année à 39,5 % d’ici cinq ans, quand le déficit devrait être ramené à 8,4 milliards de dollars seulement, selon les calculs du ministère des Finances.

Photo Sean Kilpatrick, La Presse Canadienne La chef intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen

Le Parti conservateur a vertement critiqué le plan budgétaire. « Ce n’est pas un budget responsable – c’est un budget néo-démocrate. C’est un budget financé par les Canadiens qui souffrent en raison de l’inflation. Les Canadiens ont besoin d’un répit et le budget NPD-Libéral d’aujourd’hui ne le leur donne pas », a pesté la chef intérimaire du Parti conservateur, Candice Bergen.

Le NDP a pour sa part crié victoire. « Les Canadiennes et Canadiens veulent que nous travaillions ensemble pour améliorer leur qualité de vie, et c’est exactement ce que nous avons fait », a déclaré le chef du NPD du Canada, Jagmeet Singh.

Le Bloc québécois a dénoncé l’absence d’une hausse des transferts en santé aux provinces. « Les systèmes de santé sont en train d’étouffer », s’est indigné le chef bloquiste Yves-François Blanchet.