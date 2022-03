(Washington) La croissance du PIB des États-Unis au quatrième trimestre 2021 a été de 6,9 %, selon la troisième et dernière estimation publiée mercredi par le département du Commerce, qui ne change pas la croissance pour l’ensemble de l’année 2021.

Agence France-Presse

Cette croissance trimestrielle, mesurée en rythme annualisé, est conforme à la première estimation, mais le chiffre avait ensuite été révisé en légère hausse, à 7 %, lors de la deuxième estimation.

Le rythme annualisé, mesure privilégiée par les États-Unis, compare le PIB au trimestre précédent puis projette l’évolution sur l’année entière à ce rythme.

La croissance reste inchangée, à +1,7 %, en comparant au trimestre précédent, comme le font les autres grandes économies, telle la France.

Cette révision n’a pas d’influence sur la croissance annuelle, qui reste de 5,7 %, soit la plus forte enregistrée depuis 1984, et vient après une contraction de 3,5 % en 2020, le plus fort recul enregistré depuis 1946, à cause de la crise provoquée par la COVID-19.