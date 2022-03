Assurant « reconnaître le rôle majeur des organismes communautaires », le gouvernement Legault a annoncé des investissements qu’il qualifie de « sans précédent » de 1,1 milliard en cinq ans.

Karim Benessaieh La Presse

À cela s’ajoutent une somme équivalente pour les « collectivités » et 634 millions pour le logement.

Quelque 5000 organismes communautaires soutenus par Québec profiteront ainsi d’ici 2027 d’une hausse de 30 % de leur financement, soit 834,2 millions supplémentaires. On destine en outre 53,9 millions à de nouveaux organismes.

Lutte contre les violences sexuelles et conjugales, intégration en milieu de travail des jeunes de 16 à 35 ans, dans des secteurs allant de la défense des droits à la sécurité alimentaire en passant par l’aide aux aînés, les loisirs et le sport, les activités de ces organismes ratissent large et offrent « à des clientèles souvent plus vulnérables des services qui complètent et bonifient ceux du réseau public », a rappelé en point de presse le ministre des Finances, Eric Girard.

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, reconnaît que les 122 millions supplémentaires qui seront versés cette année sont bienvenus, mais elle les estime insuffisants. « Je ne crache pas dans la soupe, mais c’est le quart de ce que demandaient les groupes pour être capables de garder leur personnel, leurs services ouverts. »

Des dizaines de mesures s’adressant aux collectivités totalisent par ailleurs 1,1 milliard d’ici cinq ans. Les communautés autochtones auront ainsi droit à 285 millions, 14,7 millions de dollars serviront à soutenir les communautés d’expression anglaise et 385,7 millions seront investis pour maintenir les services de transport des personnes et d’approvisionnement en régions éloignées. Le budget ne contient aucun détail sur ces vastes programmes.

On réserve par ailleurs 83,5 millions pour « améliorer l’accès au système de justice et protéger les personnes vulnérables ».

3500 logements

Dans le but de contrer la hausse des loyers et la rareté de logements abordables, Québec promet en outre 634 millions, dont les deux tiers sont destinés à « accroître l’offre de logements sociaux et abordables » ; 247 millions serviront ainsi au financement de 3500 logements AccèsLogis, déjà annoncés, mais non réalisés.

« Bien que plusieurs projets d’habitation soient en cours d’élaboration, un manque de financement empêche d’amorcer leur réalisation, explique-t-on. Ce manque de financement s’explique notamment par une augmentation des coûts de construction et de la valeur des terrains, plus importante qu’anticipée. »

En outre, 100 millions permettront la construction de 1000 unités additionnelles du Programme d’habitation abordable Québec, qui appuie financièrement les promoteurs dans la réalisation de projets de logements locatifs abordables destinés à des ménages à revenu faible ou modeste.

Enfin, 217 millions sont destinés à l’amélioration du parc de logements ; 52,3 millions iront aux habitations à loyer modique, et 165,2 sont prévus pour différents programmes d’aide à la rénovation résidentielle. Le plus important, à 64,4 millions, subventionne les propriétaires qui veulent rendre leur logement accessible et adapté aux besoins des personnes handicapées qui y habitent.